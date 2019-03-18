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Бывший полицейский получил условный срок по делу об убийстве пауэрлифтера в Хабаровске

Суд в Хабаровске приговорил к 2,6 годам условного срока бывшего полицейского Владимира Овчинникова, который не предотвратил убийство известного пауэрлифтера Андрея Драчева.

Экс-полицейскому также запрещено занимать должности в государственных органах сроком на два года, передает "Интерфакс".

В ходе судебного разбирательства Овчинникову была переквалифицирована статья. Изначально он обвинялся по ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями), но был признан виновным по ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность).

20 августа 2017 года в центре Хабаровска в ходе драки был убит чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев.

Через месяц подозреваемый в убийстве Анар Алияр оглы Аллахверанов сдался следователям. В декабре 2017 года дело направили в суд. В декабре 2018 года он получил 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Напомним, следствие возбудило дело в отношении экс-полицейского, присутствующего при убийстве хабаровского пауэрлифтера, но не принявшего никаких мер. По версии следствия, полицейский в момент драки был в состоянии алкогольного опьянения.

Также под суд пойдут бездействовавшие при убийстве пауэрлифтера Драчева росгвардейцы.

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Бывший полицейский получил условный срок по делу об убийстве пауэрлифтера в Хабаровске

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Теги: андрей драчев, драка, убийство, полицейский



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