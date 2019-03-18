18 Марта 2019
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Общество В России

Юлию Началову похоронят на Троекуровском кладбище Москвы 21 марта

В сети появляется противоречивая информация о том, когда и где будет похоронена певица Юлия Началова.

Напомним, в субботу стало известно о смерти 38-летней певицы. Врачи несколько дней пытались спасти девушку, у которой начались многочисленные осложнения существующих тяжелых заболеваний, таких как красная волчанка и диабет.

Telegram-канал Baza сообщил, что московские власти, якобы, изначально не были готовы выделить для Началовой бесплатное место на Троекуровском кладбище, а по месту жительства звезду могут захоронить лишь на кладбище на окраине Москвы. Родственники Юлии, по данным канала, не готовы платить "по официальному прайсу" Троекуровского – 1,3 млн руб.

Между тем, в интервью радио "Говорит Москва" глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк опроверг эти слухи: "Слушайте, Юлию Началову уже так измочалили... Она будет похоронена на Троекуровском в четверг. Это (сообщение о проблемах с местом похорон - прим. ред.) написал один лживый Telegram-канал. Зачем слушать? Хватит издеваться уже, вчера всё было выбрано, документы оформлены".

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Юлию Началову похоронят на Троекуровском кладбище Москвы 21 марта

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Теги: юлия началова, троекуровское кладбище, причина смерти



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