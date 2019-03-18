В районных детских садах Челябинской области работают заведующие с судимостями

В Челябинской области прокуратура установила, что в детских садах Нагайбакского района работают судимые сотрудники.

Ранее в суд было направлено два уголовных дела в отношении руководителей детсадов - их обвиняли в присвоении и растрате, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Южного Урала.

Однако уже после приговора, будучи осужденными, сотрудницы продолжают работать в занимаемых должностях. Сейчас надзорное ведомство добивается, чтобы их уволили в соответствии с законом.