В 40% регионов России в 2018 году наблюдался спад инвестиций

По итогам 2018 г. в 37 российских субъектах наблюдался спад инвестиций. Инвестиционная активность по-прежнему концентрируются в столичной агломерации и нефтегазодобывающих регионах, пришли к выводу авторы мониторинга экономической ситуации в России, подготовленного РАНХиГС при участии Института экономической политики

имени Е. Т. Гайдара.

По сравнению в 20187 г. число субъектов со снижением инвестактивности увеличилось, передает корреспондент Накануне.RU. Наиболее сильный спад произошел в Севастополе (-23%), Ненецком автономном округе (-16%) и Ростовской области (-24%). Положение обусловлено эффектом высокой базы предыдущего года.

"Однако этот фактор неактуален для других регионов со значительным снижением: Тамбовской (-21%), Новгородской областях и Республике Мордовии (-19%), Калужской, Рязанской, Липецкой, Архангельской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской областях (-11–13%)", - отметили эксперты.

Точки роста инвестиций остались неизменными: внешние зоны крупнейших агломераций (Московская и Ленинградская области – 23–27%, доля московской агломерации достигла 20% всех инвестиций в стране), дотируемая республика Крым (рост на 34%, вместе с Севастополем полуостров получил 2% всех инвестиций при доле населения - 1,5% от общего), нефтегазовая Тюменская область и Челябинская область (21–26%).

Непривлекательным, несмотря на особые экономические режимы, остается Дальний Восток, его доля составляет 8% в новых границах федерального округа.