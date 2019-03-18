В акватории реки Пышма на Среднем Урале массово погибла рыба

На Среднем Урале массово погибла рыба. Природоохранная прокуратура организовала проверку.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, стало известно о возможной массовой гибели рыбы в акватории реки Пышма недалеко от города Березовский. Сейчас эти сведения проверяются с привлечением специалистов Федерального агентства по рыболовству.

"Будут отобраны образцы рыбы, проведено исследование для установления причины массового мора. По результатам исследования при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - пообещали в надзорном ведомстве.

Как сообщало Накануне.RU, в сентябре прошлого года на озере Шарташ в Екатеринбурге массово погибла рыба. Как установили позже специалисты, все произошло в силу естественных причин.