В акватории реки Пышма на Среднем Урале массово погибла рыба
На Среднем Урале массово погибла рыба. Природоохранная прокуратура организовала проверку.
Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, стало известно о возможной массовой гибели рыбы в акватории реки Пышма недалеко от города Березовский. Сейчас эти сведения проверяются с привлечением специалистов Федерального агентства по рыболовству.
"Будут отобраны образцы рыбы, проведено исследование для установления причины массового мора. По результатам исследования при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - пообещали в надзорном ведомстве.
Как сообщало Накануне.RU, в сентябре прошлого года на озере Шарташ в Екатеринбурге массово погибла рыба. Как установили позже специалисты, все произошло в силу естественных причин.