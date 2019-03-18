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Общество Северо-Западный ФО

"Нет больниц, нет врачей": в Новгородской области потребовали отставки губернатора

Жители Окуловки выступили против оптимизации здравоохранения в Новгородской области и потребовали отставки губернатора Андрея Никитина. В митинге приняли участие около 500 человек, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Наша область на втором месте в России по смертности, на третьем – по смертности среди населения трудоспособного возраста. Что стало причиной этого? Вот такая оптимизация здравоохранения, когда нет больниц, нет врачей, нет условий для лечения людей", - заявила она на митинге 16 марта.

Больницам не хватает оборудования, добавила лидер инициативной группы горожан Татьяна Овчарук. По ее словам, в стоматологии нет рентгеновского аппарата, исправного маммографа, а лаборатория работает вполсилы из-за отсутствия реактивов. "Мы живем в 21 веке, почему мы должны сами покупать шприцы, лекарства, приносить с собой в больницу постельное белье?" – возмутилась женщина.

Начатая в Новгородской области оптимизация здравоохранения привела к сокращению отделений больниц и увольнению врачей, а обещанной пользы не принесла, отметили участники митинга.

митинг в Окуловке, здравоохранение в Новгородской области(2019)|Фото: www.yabloko.ru

"Нам обещали, что в результате оптимизации будут освобождаться средства, которые используют на повышение зарплат, приобретение лекарств, но денег как не было, так и нет. Лекарства в больницу поступают в ограниченном количестве, их не хватает", - рассказал об условиях работы хирург Окуловской больницы Игорь Коровин.

Участники митинга потребовали сохранения Окуловской центральной районной больницы и отставки губернатора области Андрея Никитина и регионального министра здравоохранения Антонины Саволюк.

митинг в Окуловке, здравоохранение в Новгородской области(2019)|Фото: vk.com/alyansvrachey

"Что, мы все должны умереть, чтобы они поняли, что медицина находится в чудовищном состоянии? Почему санитарок перевели в уборщицы? Дайте Окуловке "скорую", дайте укомплектованные медицинские бригады, дайте людям здоровье, дайте врачам нормально работать!" – заявила лидер "Альянса врачей" Анастасия Васильева.

митинг в Окуловке, здравоохранение в Новгородской области(2019)|Фото: www.yabloko.ru

Напомним, с сегодняшнего дня сотрудники четырех больниц Новгородской области – Мошенской, Окуловской, Боровичской ЦРБ и Панковской врачебной амбулатории – планировали начать "итальянскую забастовку" в протест на оптимизацию здравоохранения.

Акции протеста проходят в регионе с начала года: в январе жители поселка Шимск перекрыли автотрассу из-за решения властей о закрытии отделений больницы, в феврале митинги прошли в селе Мошенском и рабочих поселках Парфино и Шимске. Медработники жаловались на закрытия отделений ЦРБ, круглосуточных стационаров и сокращения медперсонала.

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"Нет больниц, нет врачей": в Новгородской области потребовали отставки губернатора

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Теги: митинг врачей, окуловка, новгородская область, андрей никитин, забастовка



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