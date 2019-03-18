18 Марта 2019
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"Совсем крыша поехала": Макаревич обвинил своих слушателей в том, что они в 2014 году "орали Уракрымнаш"

Музыкант Андрей Макаревич выступил с обвинениями в адрес своих слушателей за поддержку лозунга "Крым-наш".

Лидера группы "Машина времени" возмутило то, что его поклонники несколько лет назад "орали "Уракрымнаш". Он рассказал, что его часто просят сделать с ним совместную фотографию со словами "мы выросли на ваших песнях".

"Да можно, конечно. Только что ж вы так херово выросли? Что ж вы орали "Уракрымнаш"? Плохо слушали?" - написал Макаревич в Facebook.

Пользователи Сети в ответ посоветовали музыканту набраться мудрости к его возрасту. "Слава Богу, что "Уракрымнаш"! Мудрости бы Вам к Вашим годам", - пишут в комментариях к посту.

"Ну, Макаревич, у вас совсем крыша поехала. Вы что считаете, когда кому-то нравятся ваши песни, то он обязан нюхать всё, что вы испражняете и визжать от удовольствия?" - недоумевают пользователи.

"Крым общий. Я,ты,он,она. Вместе-целая страна. Вместе-дружная семья.В слове Мы-100 тысяч Я!!!И на этом выросли. Любили,врали меньше,мечтали", - отвечают Макаревичу.

Музыкант уже не в первый раз позволяет себе оскорбительные выпады в сторону россиян. Ранее он, комментируя свою поездку в США, написал, что американцы "спокойнее, веселее и добрее"россиян, назвав соотечественников "злобными дебилами".Как считает Макаревич, с жителями России "происходит что-то ужасное".

Недавно пользователи социальных сетей отреагировали на высказывание Макаревича, назвавшего большую часть населения Земли идиотами. Они считают, что лидер "Машины времени" должен срочно покинуть эту планету.

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"Совсем крыша поехала": Макаревич обвинил своих слушателей в том, что они в 2014 году "орали Уракрымнаш"

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Теги: андрей макаревич, крым, россияне



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