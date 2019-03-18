18 Марта 2019
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Политика Дальневосточный ФО В России За рубежом

Переговоры по Курилам засекретят

Токио и Москва не станут разглашать содержание переговоров о заключении мирного договора.

"Наши страны ведут сейчас переговоры на основе решения руководителей Японии и России об ускорении процесса выработки мирного договора. Мы стремимся к договоренности, однако мне не хотелось бы обсуждать детали на публике. Мы договорились с министром иностранных дел России Лавровым о том, что не будем предавать огласке содержание переговоров", – цитирует ТАСС слова министра иностранных дел Японии Таро Коно.

В Токио считают необходимым условием для заключения мирного договора урегулирование спора по вопросу о принадлежности южной Курильской гряды и настаивают на передаче как минимум двух островов под свой суверенитет.

Ещё в конце прошлого года группа депутатов Госдумы РФ обратилась с протокольным поручением к думскому комитету по международным делам с целью запросить у дипломатов информацию о промежуточных итогах переговоров.

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Переговоры по Курилам засекретят

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Теги: Япония, Курильские острова, Таро Коно



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