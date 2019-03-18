18 Марта 2019
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина

Трамп разместил статью о том, как украинские политики поддерживали Хиллари Клинтон

Президент США Дональд Трамп разместил у себя в Twitter ссылку на статью, в которой рассказывается, как на выборах 2016 года украинские политики помогали Хиллари Клинтон, рассчитывая на ее победу. Об этом сообщил в Facebook депутат Верховной рады Игорь Луценко.
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В статье говорится о том, что американские силы, стоящие за Хиллари Клинтон, использовали Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) против Трампа. В ссылке, которую распространил Трамп, есть аудиозапись человека с голосом, похожим на голос директора НАБУ Артема Сытника, который утверждает, что помогал Клинтон.

"Я считаю, нужно разогнать эту очень дорогую для украинских налогоплательщиков контору, которая утонула в коррупции и политических интригах", - написал Луценко о НАБУ.

На днях член парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Борис Розенблат обнародовал аудиозапись разговора, в котором Сытник говорит о заинтересованности в победе Клинтон и помощи ей через поиск компромата на Трампа - связей бывшего главы его предвыборного штаба Пола Манафорта с Виктором Януковичем.

"Я же Хиллари помогал... У Трампа внутренние вопросы доминируют над внешними, а Хиллари из тех политиков, которые выгодны Америке и миру. Для нас это было бы лучше", - говорит Сытник.

Розенблат назвал это "неопровержимыми доказательствами того, что директор НАБУ работал на одного из кандидатов в президенты США, разглашая материалы следствия и передавая их другому иностранному государству, чтобы повлиять на избирательный процесс в поддержку одного из кандидатов в президенты".

Напомним, Накануне.RU ранее сообщало, что киевский суд признал вмешательство украинских политиков в американские выборы.

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Трамп разместил статью о том, как украинские политики поддерживали Хиллари Клинтон

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Теги: Украина, США, Дональд Трамп



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