Восстановление рудника "Мир" может быть начато не ранее 2024 года

В "Алросе" заявили, что смогут начать восстановление законсервированного рудника "Мир" не ранее 2024 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Отмечается, что необходимо проведение доразведки глубоких горизонтов месторождения до отметки -1300 метров с целью подтверждения запасов. Эти работы планируется завершить к началу 2022 года.

"По итогам доразведки будет осуществлено бурение контрольно-стволовых скважин для начала подготовки проектной документации на вскрытие месторождения (срок выполнения – 1-2 года) – окончание работ до 2024 года", - говорится в сообщении.

Одновременно с этим "Алроса" будет проводить предпроектные проработки, направленные на обеспечение водоотведения от месторождения, обоснование оптимального варианта технологии отработки запасов, вентиляционного и газового режимов.

Если после этого будет подтверждена целесообразность восстановления рудника, то на его строительство, по предварительным оценкам, потребуется 6-8 лет.

"Таким образом, работы по восстановлению рудника «Мир» могут быть начаты не ранее 2024 года, при условии получения положительных результатов исследований, а также подтверждения возможности осуществлять строительство и добычу с обеспечением максимального уровня промышленной безопасности", - добавили в "Алросе".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, шахту "Мир", которая принадлежит компании "Алроса", затопило 4 августа 2017 года. После ЧП эвакуировали 142 рабочих из 151. На следующий день подняли на поверхность еще одного шахтера, застрявшего на глубине 410 метров. Восемь горняков остались под завалами, спасти их не удалось. В ноябре того же года директор и главный инженер Мирнинского ГОКа были уволены из-за аварии на руднике "Мир".