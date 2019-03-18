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Происшествия Челябинская область

"Имеет виды на УДО". Осужденный экс-руководитель УКВЗ погасил коррупционный штраф в размере 500 тысяч рублей

Взыскан в доход бюджета коррупционный штраф в размере 500 тысяч рублей с экс-руководителя Усть-Катавского вагоностроительного завода.

"500 тысяч рублей были перечислены напрямую в бюджет третьим лицом. Добровольное погашение штрафа может говорить о том, что осужденный имеет виды на условно-досрочное освобождение", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

Напомним, в феврале прошлого года экс-гендиректора УКВЗ Павла Абрамова приговорили к 8 годам в колонии общего режима по обвинению в злоупотреблении полномочиями, его заместителя Александра Болотникова осудили к пяти годам в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. руб. за пособничество в злоупотреблении полномочиями и легализацию денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Также с них солидарно взыскана в пользу АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" сумма причиненного ущерба в размере 517 млн руб. В мае областной суд оставил приговор без изменения.

В УФССП рассказали, что еще в ходе следствия и судебного разбирательства были арестованы денежные средства осужденных в рублях и валюте, драгоценности, часы, нумизматические монеты. У директора под арест также попали дом 408 кв.м, земельный участок 1744 кв.м, у его зама – два автомобиля BMW X3. в результате было взыскано 235 млн руб.

"Произведена оценка нумизматических монет и драгоценностей. Их стоимость определена в 9,618 миллионов рублей (97 позиций). Продолжается работа над оценкой автомобилей, дома и земельного участка для их дальнейшей передачи на реализацию", - отметили в ведомстве.

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"Имеет виды на УДО". Осужденный экс-руководитель УКВЗ погасил коррупционный штраф в размере 500 тысяч рублей

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Теги: УКВЗ, УДО, суд, штраф, Александр Болотников,



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