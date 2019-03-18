Глава Муравленко получил прокурорское представление из-за падения снега на маленькую девочку

В Муравленко детский сад "Солнышко" и его директор попали под "административку" за падение снега с крыши здания учреждения на его маленькую воспитанницу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.

Напомним, снег упал на девочку 12 марта. Сотрудники садика позвонили в Единую дежурно-диспетчерскую службу города, прося медицинской помощи. В январе прокурор Муравленко напоминал и.о. заведующей, что крышу здания надо чистить вовремя.

В итоге кровлю здания почистили уже после того, как пострадала девочка, а глава города 12 марта получил прокурорское представление. Детский садик и его заведующая попали под "административку".