18 Марта 2019
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО

Глава Муравленко получил прокурорское представление из-за падения снега на маленькую девочку

В Муравленко детский сад "Солнышко" и его директор попали под "административку" за падение снега с крыши здания учреждения на его маленькую воспитанницу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.
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Напомним, снег упал на девочку 12 марта. Сотрудники садика позвонили в Единую дежурно-диспетчерскую службу города, прося медицинской помощи. В январе прокурор Муравленко напоминал и.о. заведующей, что крышу здания надо чистить вовремя.

В итоге кровлю здания почистили уже после того, как пострадала девочка, а глава города 12 марта получил прокурорское представление. Детский садик и его заведующая попали под "административку".

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Глава Муравленко получил прокурорское представление из-за падения снега на маленькую девочку

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Теги: детский сад Солнышко, Муравленко, прокуратура



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