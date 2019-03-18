Суд вынес приговор бывшему директору лагеря "Сямозеро" в Карелии, где утонули 14 детей

Суд вынес приговор Елене Решетовой - бывшему директору лагеря "Сямозеро" в Карелии, где утонули 14 детей.

Как сообщает РИА Новости, женщину приговорили к 9,5 годам колонии. Остальные фигуранты дела получили от 9,5 лет до восьми месяцев тюрьмы. А еще двоих человек - экс-руководителей карельского Роспотребнадзора - суд оправдал.

Лагерь на Сямозере

Напомним, 18 июня 2016 года два туристических каноэ, следовавших по акватории озера с находящимися на них 24 детьми, перевернулись в результате шторма. 14 детей утонули.

Расследование трагедии на Сямозере было завершено в мае 2017 года. Слушания по уголовному делу начались в апреле 2018-го, а в конце года следствие было возобновлено.