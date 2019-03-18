Сегодня коммунисты официально передадут Павлу Грудинину мандат депутата Госдумы

После единогласного решения президиума ЦК КПРФ о передаче мандата депутата Государственной думы Жореса Алферова (нобелевский лауреат умер 1 марта) экс-кандидату в президенты РФ Павлу Грудинину, в СМИ появилась информация о том, что ряд партфункционеров не согласны с такой постановкой вопроса. В числе недовольных чаще всего называют лидера московских коммунистов Валерия Рашкина и экс-кандидата на пост столичного мэра Вадима Кумина.

Как сообщил Накануне.RU главный политический советник председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова Вячеслав Тетекин, на решение президиума уже ничто не повлияет, а говорить о "ряде несогласных" нельзя.

"Множественное число здесь неуместно, я знаю только об одном случае, когда бывший депутат Государственной думы от КПРФ Борис Иванюженков подал иск, больше о каких-либо демаршах, тем более коллективных, я не слышал, - заявил Тетекин. - Грудинин пользуется в нашей партии, во-первых, огромным уважением - вне всякого сомнения. Во-вторых, принято решение коллективного руководства партии, и Устав КПРФ предполагает, что все члены обязаны его выполнять. Можно было на этапе внутрипартийной дискуссии этот вопрос обсуждать, но прошло более девяти дней с момента ухода Алфёрова, когда подняли тему, и всем, кто хотел, предоставили возможность высказаться. А единичный случай вряд ли повлияет на развитие событий".

Поясним, что Иванюженков подал иск в суд по месту жительства в Подольске, ответчиком указана КПРФ. Истец считает, что партия отступила от принципа очерёдности расположения кандидатов без объективных оснований.

Сегодня президиум ЦК КПРФ должен принять официальное решение о передаче вакантного мандата Грудинину.