18 Марта 2019
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Кредитора "Югры" избили в офисе Агентства по страхованию вкладов

Охранники Агентства по страхованию вкладов якобы избили и вытолкали из здания АСВ в Москве кредитора банка "Югра" Михаила Долматова и его помощницу. Об инциденте мужчина рассказал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", также новость о произошедшем была опубликована на странице "превышенцев" "Югры", передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщает Михаил Долматов, в здание АСВ они пришли для разговора с представителем конкурсного управляющего банка "Югра" и когда оформляли документы в бюро пропусков - к ним спустились шесть человек из службы охраны, и начали в грубой форме выталкивать вкладчиков на улицу, сопровождая свои действия бранью, угрозами и побоями.

К своей публикации кредитор "Югры" приложил фотографии побоев, которые, по его словам, ему нанесли сотрудники охраны агентства по страхованию вкладов, а также видеозапись самого конфликта.

вкладчик югры, превышенцы, избиение, асв(2019)|Фото: https://vk.com/id526866214

На записи видно, как мужчина в костюме и с бейджем угрожает автору видеоролика и грубо выталкивает его за дверь: "Иди [нецензурная брань] отсюда, пока жив. Е... [ударю - примеч редакции], перевернешься!"

Вкладчик сообщил, что снял побои и обратился в правоохранительные органы. В пресс-службе АСВ отказались комментировать инцидент по телефону. Накануне.RU направило официальный запрос.

Напомним, банк "Югра" лишился лицензии 28 июля 2017 года. Суд признал "Югру" банкротом в сентябре 2018 г. Обязательства банка "Югра" составляют порядка 199,3 млрд руб., из которых более 16 млрд руб. - деньги "превышенцев" - физлиц, которые держали на вкладе сумму, превышающую застрахованный лимит.

20 марта должно состояться собрание кредиторов, однако вкладчики "Югры" утверждают, что АСВ делает все возможное, для того, чтобы собрание не состоялось, или в состав кредиторов вошло как можно меньше вкладчиков.

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Кредитора "Югры" избили в офисе Агентства по страхованию вкладов

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Теги: кредитор, вкладчик, превышенцы Югры, АСВ, агентство по страхованию вкладов, побои, охрана



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