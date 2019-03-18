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Экономика В России

Россия на $36 млн сократила вложения в американский госдолг

Россия в январе 2019 г. незначительно сократила вложения в гособлигации США. По данным американского Минфина, общие вложения составили $13,18 млрд, что на $36 млн меньше, чем в декабре 2018 г.

В течение прошлого года Россия сократила вложения в долговые расписки Штатов до 11-летнего минимума. При этом к концу года страна стала вновь покупать бумаги.

Лидером в списке держателей американского долга остается Китай ($1,127 трлн), в тройку входят Япония и Бразилия.

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Россия на $36 млн сократила вложения в американский госдолг

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Теги: госдолг, бумаги Минфина



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