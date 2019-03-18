Египет купит у России более 20 истребителей Су-35

18 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто такой Платошкин?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Армия и ВПК За рубежом

Египет купит у России более 20 истребителей Су-35

Египет подписал соглашение на поставку российских истребителей Су-35, сообщает "Коммерсантъ".

По данным топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности, речь идет о партии свыше двух десятков машин и средств авиационного поражения к ним на $2 млрд. Поставки могут начаться в 2020–2021 годах.

Контракт гарантирует загрузку завода-производителя в Комсомольске-на Амуре на несколько лет вперед, отмечают источники.

В прошлом году Москва отложила поставку Индонезии 11 истребителей Су-35 из-за ограничительных мер со стороны США в рамках закона "О противодействии противникам США посредством санкций".

Первый самолет должны были поставить в октябре, но американские власти не дали Индонезии гарантий не применять в отношении нее ограничительные меры из-за сотрудничества с российским властями.

Джакарта планировала заменить устаревшие американские F-5E/F Tiger II на Су-35 - из 12 самолетов этого типа в летной готовности находятся только два. Позднее стало известно, что Индонезия не намерена отменять сделку.

Самолет Су-35 технические характеристики(2012)|Фото: Накануне.RU

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Египет купит у России более 20 истребителей Су-35

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: египет, россия, су-35



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли снимать "Брат-3"?

Результаты 692

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети