Египет купит у России более 20 истребителей Су-35

Египет подписал соглашение на поставку российских истребителей Су-35, сообщает "Коммерсантъ".

По данным топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности, речь идет о партии свыше двух десятков машин и средств авиационного поражения к ним на $2 млрд. Поставки могут начаться в 2020–2021 годах.

Контракт гарантирует загрузку завода-производителя в Комсомольске-на Амуре на несколько лет вперед, отмечают источники.

В прошлом году Москва отложила поставку Индонезии 11 истребителей Су-35 из-за ограничительных мер со стороны США в рамках закона "О противодействии противникам США посредством санкций".

Первый самолет должны были поставить в октябре, но американские власти не дали Индонезии гарантий не применять в отношении нее ограничительные меры из-за сотрудничества с российским властями.

Джакарта планировала заменить устаревшие американские F-5E/F Tiger II на Су-35 - из 12 самолетов этого типа в летной готовности находятся только два. Позднее стало известно, что Индонезия не намерена отменять сделку.