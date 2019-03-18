На Среднем Урале и в Прикамье за выходные под колесами поездов погибли два человека

Транспортные следователи рассказали о гибели двух женщин на железной дороге - два случая произошли в Свердловской области и Пермском крае.

Вечером 16 марта машинист грузового состава обнаружил тело неизвестной женщины на перегоне "Кабельная - Блочная" в Пермском крае - у погибшей были признаки железнодорожной травмы, сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ.

Второй несчастный случай произошел утром 17 марта в районе станции Косулино Свердловской области - грузовой поезд насмерть сбил женщину 1954 года рождения, она находилась на железной дороге в неположенном месте.

По тому и другому случаю сейчас проводятся доследственные проверки.