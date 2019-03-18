В Прикамье пенсионерка погибла в затопленной кипятком квартире

В посёлке Октябрьский погибла женщина – она оказалась без сознания в затопленной кипятком квартире, из-за потопа пострадали её соседи снизу, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Прикамский блогер Альберт Халилов написал в соцсетях, что в 18.38 17 марта ему позвонили из Октябрьского и сообщили о потопе на первом этаже одного из домов. При этом пожилая хозяйка квартиры на втором этаже, откуда и текла вода, не открывает дверь и не отвечает на звонки. Спасатели пробрались в квартиру на втором этаже через окно, и нашли её хозяйку в бессознательном состоянии. По словам Халилова, "женщина провела без сознания больше часа и, возможно, получила ожоги от кипятка".

Пресс-секретарь краевого минздрава Анастасия Хорошавцева рассказала Накануне.RU, что предполагаемая виновница потопа умерла ещё до приезда врачей.