Мэрия Екатеринбурга подала иск о банкротстве барда Новикова

В Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление о признании барда Александра Новикова банкротом. Как сообщается в картотеке дел суда, заявление пока не принято к производству, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Иск о банкротстве подала администрация Екатеринбурга. Сумма долга - 1,4 млн руб.

Добавим, что месяцем ранее худрук екатеринбургского Театра эстрады подал иск о банкротстве бизнес-партнёра, экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова. Сумма иска составила более 10 млн.

Напомним, что Новиков и Шилиманов решили построить посёлок "Бухта Квинс" на берегу озера Шарташ в 2008 году. В 2013 году работы на объекте были приостановлены, а в 2017 году после многочисленных акций протеста пайщиков и возбуждения уголовного дела в отношении барда и экс-замминистра экономики региона, работы на площадке были возобновлены.

По этому делу также в 2018 году осудили Ларису Ассонову, ее признали виновной в хищении денежных средств пайщиков ПЖСК "Бухта Квинс" с 2010 по 2012 годы. А в 2019 году суд Екатеринбурга оштрафовал председателя кооператива "Бухта Квинс" Зилю Булатову на 100 тыс. руб. по статье 315 УК РФ "Неисполнение решения суда или иного судебного акта".

Недавно стало известно, что дома кооператива введены в эксплуатацию и пайщики получили ключи от своих квартир.