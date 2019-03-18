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Общество Свердловская область Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

"В очередной раз подводите клиентов": абоненты "Мотива" требуют компенсации за отсутствие связи

В воскресенье, 17 марта, некоторые абоненты оператора "Мотив" испытывали сложности со связью - ее не было продолжительное время.

Как сообщается на сайте компании, в сети произошел технологический сбой. На данный момент работы по устранению аварии завершены, все услуги предоставляются в полном объеме.

Более подробный комментарий в "Мотиве" Накануне.RU пообещали предоставить позже.

мотив(2015)|Фото:

Судя по сообщениям в группе оператора в соцсети "Вконтакте", связи не было в Екатеринбурге и других городах Свердловской области, а также в ХМАО. Абоненты утверждают, что им не отвечали в техподдержке, и требуют компенсацию.

"В очередной раз подводите любимых клиентов, кто нам компенсирует упущенную выгоду?", "Оператора видимо придется менять", "А компенсация будет?", - задаются вопросами пользователи.

Напомним, в 2016 году абоненты "Мотива" уже грозились покинуть сотового оператора после отсутствия связи. Тогда в компании объяснили произошедшее хакерскими атаками.

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"В очередной раз подводите клиентов": абоненты "Мотива" требуют компенсации за отсутствие связи

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Теги: Мотив, связь, компенсации



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