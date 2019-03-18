В Магадане возбуждено дело против чиновников администрации из-за нападения собак на ребенка

В Магадане возбуждено уголовное дело о халатности чиновников городской администрации и сотрудников МБУ "Комбинат зеленого хозяйства" после нападения бродячих собак на ребенка, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Инцидент произошел днем 16 марта - мальчик гулял на улице с двумя девочками. "Когда дети проходили возле смотровой площадки "Каменный венец", на них напала стая бродячих собак. Девочкам удалось убежать и позвать на помощь взрослых", - говорится в сообщении.

Собак отогнали родители и родственники детей, прибежавшие на место нападения.

Следователи установили, что имело место ненадлежащее исполнение должностными лицами Магадана и МБУ"Комбинат зеленого хозяйства" своих обязанностей по исполнению мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории городского округа.

Максимальная санкция предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до 1 года, либо ареста на срок до 3 месяцев.