Фармацевтов предлагают отстранять за навязывание лекарств

Союз "Национальная фармацевтическая палата" (НФП) предложил Минпромторгу наказывать аптеки за навязывание лекарств.

В письме ведомству предлагается регулировать взаимодействие между аптечными сетями и производителями, сообщает"Коммерсант".

В объединении отмечают, что фармацевты в 60% случаев навязывают препараты, с производителями которых у них подписаны маркетинговые договоры. В результате, как указывается в письме, покупатель приобретает лекарство, не назначенное врачом, а рекомендованное аптекарями. Отмечается, что бонус сети может достигать 6 млн рублей.

В качестве санкций за нарушение запрета на маркетинговые договоры союз предлагает приостанавливать действие сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации фармработника на срок до полугода.

Напомним, в прошлом году фармацевты выступили против продажи лекарств в магазинах. Министерство промышленности и торговли РФ предлагало разрешить продажу безрецептурных лекарств в продовольственных магазинах, чтобы сделать препараты "доступнее населению".

Ритейлеры заявили, что крупным аптечным сетям придется закрыть значительную часть торговых точек. Причем в некоторых случаях закрыть придется около половины сетевых аптек.

В итоге вопрос о создании законопроекта, допускающего такие продажи, был снят с обсуждения.