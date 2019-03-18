18 Марта 2019
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Политика За рубежом

Власти КНР рассказали о продолжении борьбы с терроризмом в Синьцзяне

Госсовет КНР опубликовал "Белую книгу" по борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также о защите прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).
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В ней говорится, что китайское правительство выступает против всех форм терроризма и экстремизма и в соответствии с законом неустанно наносит удары по любым действиям, пропагандирующим терроризм и экстремизм, и любым действиям, которые включают организацию, планирование и осуществление террористической деятельности, или посягательство на гражданские права.

В "Белой книге" указывается, что в Синьцзяне террористы, сепаратисты и религиозные экстремисты осуществили целую серию нападений, в результате которых при исполнении погибли сотни полицейских, а также нанесён не поддающийся учёту материальный ущерб.

С 2014 г. в СУАР ликвидировано 1588 банд, арестовано 12995 участников беспорядков, изъято 2025 взрывных устройства, расследованы 4858 незаконных религиозных акций, в которых участвовало 30645 человек и конфисковано 345229 незаконных религиозных материалов.

При этом власти Китая не только реагируют на теракты, но и стараются изменить социально-экономическую среду региона для профилактики терроризма и экстремизма.

С 2016 по 2018 гг. в Синьцзяне создано 1,4 млн новых рабочих мест. Для помощи в получении профессиональных навыков и решения сложностей с трудоустройством в регионе создана сеть профессиональной подготовки.

Кроме того правительство поддерживает религиозную деятельность, осуществляемую в соответствии с законом. В последнее время реализуется курс "семь прогрессов, два наличия" (вода, электричество, дороги, газ, радио и телевидение, кабинеты грамотности и пункты омовения при мечетях).

Однако ситуация с борьбой с терроризмом и де-экстремизацией в Синьцзяне по-прежнему тяжелая и сложная, отмечается в докладе.

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Власти КНР рассказали о продолжении борьбы с терроризмом в Синьцзяне

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Теги: Китай, СУАР, Синьцзян, терроризм



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