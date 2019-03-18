Мэрия Екатеринбурга может переложить ответственность за запись первоклассников на районные администрации

Департамент образования Екатеринбурга анонсировал изменения при записи детей в первый классы. В следующем году родители, возможно, будут подавать заявления по районам - в разное время и дни. По мнению главы Уральского родительского комитета (УРК) Евгения Жабреева, это здравая идея, если мэрия города не переложит ответственность на районные администрации, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Хороший подход. Поочерёдный этап записи детей по районам - отличная идея, чтобы систему не обваливать. Порядка при записи будет больше, но если случится какой-то сбой, то родители начнут бить тревогу и поднимать бунт. Департамент образования, конечно, делает все, чтобы проблем не было. Допустим, если это такой ход, чтобы переложить ответственность на районы, которые потом будут от этого страдать, то идея не очень хорошая. Но мы не знаем, что конкретно сейчас обсуждают власти. Пока никто не придумал лучшего варианта для ежегодного коллапса", - считает Жабреев.

Он также добавил, что идею записи детей по районам УРК поддерживает, но все оценивает жизненным опытом.

"Мы будем наблюдать за порядком и подготовимся к следующему году. Лишь бы не оказалось так, что департамент образования просто сбрасывает с себя меру ответственности, а наши районный администрации не несут её, - добавил глава УРК.

Если департамент образования утвердит такое нововведение, то за районами необходимо установить контроль, а также организовать открытый доступ информации для родителей. Жабреев отмети, что "районы надо поставить на место", ведь сплошь и рядом родители недовольны их работой.

"Нам не нужны скандалы. Если они сделали такой задел, значит надо поэтапно объяснить родителям меру ответственности районов и к кому обращаться. Главное навести порядок и максимально подробно проинформировать родителей", - резюмировал он.

Напомним, что в этом году кампания по зачислению детей в первые классы Екатеринбурга провалилась. Во-первых, портал Госуслуг в очередной раз доказал, что не может работать без технических сбоев, во-вторых, в нарушения приема вмешалась прокуратура, как итог - первые классы будут набирать "под завязку". Можно сказать, что команда нового главы города Александра Высокинского не справилась с традиционным для мэрии испытанием, исходя из волны недовольств родителей. Но власти обещают, что таких проблем больше не будет. По некоторым данным, в подрыве кампании по зачислению уральских первоклассников могут быть замешаны хакеры.