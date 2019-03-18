Мэрия Екатеринбурга может переложить ответственность за запись первоклассников на районные администрации

18 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто такой Платошкин?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Образование Свердловская область

Мэрия Екатеринбурга может переложить ответственность за запись первоклассников на районные администрации

Департамент образования Екатеринбурга анонсировал изменения при записи детей в первый классы. В следующем году родители, возможно, будут подавать заявления по районам - в разное время и дни. По мнению главы Уральского родительского комитета (УРК) Евгения Жабреева, это здравая идея, если мэрия города не переложит ответственность на районные администрации, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Хороший подход. Поочерёдный этап записи детей по районам - отличная идея, чтобы систему не обваливать. Порядка при записи будет больше, но если случится какой-то сбой, то родители начнут бить тревогу и поднимать бунт. Департамент образования, конечно, делает все, чтобы проблем не было. Допустим, если это такой ход, чтобы переложить ответственность на районы, которые потом будут от этого страдать, то идея не очень хорошая. Но мы не знаем, что конкретно сейчас обсуждают власти. Пока никто не придумал лучшего варианта для ежегодного коллапса", - считает Жабреев.

Он также добавил, что идею записи детей по районам УРК поддерживает, но все оценивает жизненным опытом.

"Мы будем наблюдать за порядком и подготовимся к следующему году. Лишь бы не оказалось так, что департамент образования просто сбрасывает с себя меру ответственности, а наши районный администрации не несут её, - добавил глава УРК.

Если департамент образования утвердит такое нововведение, то за районами необходимо установить контроль, а также организовать открытый доступ информации для родителей. Жабреев отмети, что "районы надо поставить на место", ведь сплошь и рядом родители недовольны их работой.

посёлок Рудный, школа номер 34(2019)|Фото: Накануне.RU

"Нам не нужны скандалы. Если они сделали такой задел, значит надо поэтапно объяснить родителям меру ответственности районов и к кому обращаться. Главное навести порядок и максимально подробно проинформировать родителей", - резюмировал он.

Напомним, что в этом году кампания по зачислению детей в первые классы Екатеринбурга провалилась. Во-первых, портал Госуслуг в очередной раз доказал, что не может работать без технических сбоев, во-вторых, в нарушения приема вмешалась прокуратура, как итог - первые классы будут набирать "под завязку". Можно сказать, что команда нового главы города Александра Высокинского не справилась с традиционным для мэрии испытанием, исходя из волны недовольств родителей. Но власти обещают, что таких проблем больше не будет. По некоторым данным, в подрыве кампании по зачислению уральских первоклассников могут быть замешаны хакеры.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Мэрия Екатеринбурга может переложить ответственность за запись первоклассников на районные администрации

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: запись в первый класс, школьники, первоклассники, заявление, новые правила



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.03.2019 11:26 Мск В школах Екатеринбурга дополнительно создадут 12 тысяч мест
Ранее 27.02.2019 15:44 Мск "Резиновые" школы в Екатеринбурге будут работать на волевых. Новые здания обещают не раньше 2021 года
Ранее 20.02.2019 10:19 Мск Депутаты назвали третью смену в школах Екатеринбурга "ЧП федерального масштаба"
Ранее 18.02.2019 13:39 Мск Куйвашев обсудил с Мерзляковой проблемы записи детей в первые классы
Ранее 18.02.2019 11:20 Мск В Екатеринбурге предложили строить школы и сады за счёт покупателей квартир в новостройках
Ранее 18.02.2019 08:40 Мск Жители Екатеринбурга обратились к Путину. Землю для школ и садиков отдают под ЖК
Ранее 14.02.2019 11:32 Мск В подрыве кампании по зачислению уральских первоклассников могут быть замешаны хакеры
Ранее 13.02.2019 11:33 Мск Омбудсмен предложил с помощью школьных автобусов решить проблему переполненности первых классов в Екатеринбурге
Ранее 12.02.2019 15:07 Мск В три смены? В школах Екатеринбурга рекордно увеличивают количество первых классов из-за сбоя записи
Ранее 12.02.2019 11:10 Мск "Переживали до последнего". Родители начали получать приказы о зачислении первоклассников в школы Екатеринбурга
Ранее 11.02.2019 14:20 Мск "Отбросили назад на 68 человек". В Екатеринбурге - новые проблемы с записью в первые классы
Ранее 08.02.2019 11:09 Мск Общественники Екатеринбурга требуют от мэрии "не отмалчиваться" и срочно разобраться с зачислением первоклассников
Ранее 05.02.2019 11:25 Мск Прокуратура Екатеринбурга запустила "горячую линию" о нарушениях при зачислении в первые классы
Ранее 05.02.2019 08:20 Мск Уральский родительский комитет открыл "горячую линию" в Екатеринбурге по записи детей в первые классы
Ранее 01.02.2019 08:24 Мск "Ошибка" и "отказ": родители первоклассников Екатеринбурга столкнулись с трудностями при записи детей в школы
Ранее 31.01.2019 13:25 Мск Сегодня ночью в Екатеринбурге стартует запись в первые классы: для родителей подготовили инструкцию
Ранее 25.01.2019 11:26 Мск В Екатеринбурге для будущих первоклассников открыли 20 тысяч мест
Ранее 31.08.2018 12:16 Мск Форма, рюкзак, канцтовары, цветы. В Екатеринбурге первоклассника стоит собирать весной, а не летом - так дешевле

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли снимать "Брат-3"?

Результаты 692

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети