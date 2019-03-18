18 Марта 2019
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Политика

Регионы "тюменской матрешки" попали в число субъектов с самой низкой безработицей

Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономный округ вошли в первую пятерку рейтинга регионов по безработице. При среднероссийском показателе 4,8% по итогам ноября-января, на Ямале и в Югре уровень безработицы составил 2,2% и 2,5% соответственно, передает корреспондент Накануне.RU
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По данным исследования РИА Рейтинг, уровень безработицы в России в конце 2018 г. — начале 2019 г. повысился на 0,3%. Меньше всего официальных безработных —1,2% — В Москве, на втором месте Санкт-Петербург с показателем в 1,4%, в пятерку вошел Хабаровский край (2,5%).

На Ямале уровень безработицы к аналогичному показателю прошлых лет унизился на 0,1%, в Югре - на 0,5%. В соседней Тюменской области уровень безработицы тоже ниже среднероссийского - 4,5%.

Замыкает рейтинг Ингушетия, где уровень безработицы составляет 26,3%. Предпоследнюю строчку занимает Карачаево-Черкессия (16,2%).

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Регионы "тюменской матрешки" попали в число субъектов с самой низкой безработицей

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Теги: Рейтинг, регионов, по, уровню, безработицы



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