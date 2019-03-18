18 Марта 2019
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"Он был настоящим лидером, кумиром болельщиков": Куйвашев выразил соболезнования в связи с кончиной легендарного уральского хоккеиста

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным и близким легендарного уральского хоккеиста Виктора Кутергина в связи с его кончиной. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики главы региона.

Напомним, чемпион СССР и обладатель Кубка европейских чемпионов, участник легендарной первой суперсерии ушел из жизни 17 марта.

Как отметил Евгений Куйвашев, все, кто сражался бок о бок с Виктором Кутергиным на ледовом поле, а также болельщики, тренеры, судьи и журналисты отмечали его мужество, стойкость, благородство, искренность, честную и бескомпромиссную игру, умение аргументированно высказывать и отстаивать свою точку зрения.

Виктор Кутергин(2019)|Фото: hc-avto.ru

"Он был достойным и сильным человеком, настоящим лидером, кумиром болельщиков. Уход Виктора Александровича Кутергина - это горькая утрата для всех нас. Светлая, добрая память об этом замечательном человеке останется в сердцах уральцев", - говорится в телеграмме главы региона.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ХК "Автомобилист", прощание с Виктором Кутергиным состоится в среду, 20 марта, в КРК "Уралец" с 10 до 12 часов.

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"Он был настоящим лидером, кумиром болельщиков": Куйвашев выразил соболезнования в связи с кончиной легендарного уральского хоккеиста

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Теги: Куйвашев, Кутергин, соболезнования



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Ранее 17.03.2019 18:04 Мск Скончался ветеран свердловского хоккея Виктор Кутергин

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