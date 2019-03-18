Специалисты охраны водных биологических ресурсов выяснят причины массового мора рыбы в Югре

Специалисты отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре сегодня выедут в Барсово, чтобы разобраться в причинах массового мора рыбы. Об этом корреспонденту Накануне.RU сообщил начальник окружного отдела госконтроля одных биологических ресурсов Руслан Романчук.

"Сегодня специалисты выедут на место и дадут объективную оценку. Но, предварительно, это заморное явление, ежегодно проходящее на территории реки Обь и ее притоках. Происходит из-за понижения кислорода в речной системе", - заявил он.

Напомним, о большом количестве мертвой рыбы на берегу водоема жители Барсово рассказали в социальных сетях. Рыбаки собирают "улов" вручную: нашли окуня, ерша, есть даже особи сибирского ельца — мохтаря.