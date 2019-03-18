Свердловские комсомольцы пишут Зюганову письмо про Ивачева

Противостояние между членами екатеринбургской комсомольской ячейки (местного отделения ЛКСМ – Ленинского коммунистического Союза молодёжи) и свердловским комитетом КПРФ привело к тому, что теперь коммунисты рассматривают комсомольцев как "чужих" - с юридической точки зрения, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что в прошлую субботу недовольные закрытием городского отделения комсомольцы во главе с депутатом Екатеринбургской думы Андреем Пирожковым потребовали отставки руководителя областного комитета КПРФ в Свердловской области Александра Ивачева. В результате на пленуме обкома произошла потасовка.

По словам секретаря по идеологической работе бюро комитета свердловского областного отделения КПРФ, депутата регионального парламента Александра Ладыгина, коммунисты в отношении комсомольцев не собираются принимать каких-либо мер, поскольку их младшие коллеги не члены партии (хотя это не исключено) и состоят в организации, юридически не связанной с КПРФ.

"Пирожков не состоял в партии никогда, у него нет документов, подтверждающих партийность", - сказал Накануне.RU Ладыгин, пояснив, что на пленуме никто партбилеты массово демонстративно не сдавал и тем более не кидал, лишь один член КПРФ вышел из состава организации.

Принимать меры воздействия на комсомольцев региональное отделение КПРФ не будет, поскольку не имеет такого права. Как объяснил Ладыгин, это две юридически разные структуры. Но реагировать на произошедшее придётся.

"Обсудим, выработаем стратегию, подготовим определённые решения, но пока рано об этом говорить", - поделился планами депутат, заявив, что федеральное руководство КПРФ "выразило полную безусловную поддержку первому секретарю обкома Ивачеву лично и региональному отделению партии в целом".

Субботний скандал Ладыгин и его коллеги связывают с усилением роли КПРФ в противостоянии федеральным реформам, приводящим к ухудшению жизни граждан. Свердловские коммунисты дают понять, что в данном случае на пленуме комсомольцы выступили как "подрывные элементы", действующие в интересах официальной власти в обмен на некие преференции.

Что касается будущего Пирожкова, избранного в гордуму по списку КПРФ, то и здесь у коммунистов нет возможности "наказать" народного избранника, поскольку избирательное законодательство предусматривает отзыв "партийного" депутата, только если он добровольно напишет заявление о выходе из фракции.

"У нас правовых механизмов воздействия нет", - признал Ладыгин, отметив, что остальные члены фракции КПРФ в думе Екатеринбурга, прошедшие на выборах по списку, "вполне лояльны партии".

Сам Пирожков, комментируя Накануне.RU инцидент, продолжает настаивать на том, что Ивачев не имеет никакого отношения к коммунистической идеологии, занимается внутрипартийными интригами и якобы даже лично обогащается за счёт партии. Самый молодой депутат городской думы как один из лидеров городского отделения ЛКСМ собирается сегодня изложить эти факты в письме лидеру КПРФ Геннадию Зюганову от екатеринбургского комсомола. По его информации, никакой реакции от федеральных партийцев на произошедшее пока нет, зато слова поддержки ему высказывают представители ЛКСМ из Самары, Тюмени, Перми и Краснодара.

Отметим, что Александр Ивачев сегодня на звонки не отвечает, но ранее назвал произошедшее на пленуме провокацией и попыткой сорвать заседание.

"Официально могу заявить, что среди группы провокаторов, кроме депутата гордумы Андрея Пирожкова, не было членов комсомола и уж тем более членов партии. Что касается мотивов этой акции, могу лишь предположить, что наша протестная активность по мусорной и пенсионной реформе, по памятнику В.И. Ленину в Ревде, а также принципиальная позиция в Асбесте вынудила власть пойти на такие некрасивые действия", - написал Ивачёв в соцсетях.