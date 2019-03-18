18 Марта 2019
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Политика Челябинская область

Дмитрий Федечкин: Борис Дубровский неоднократно подчеркивал, что намерен принять участие в выборах главы Челябинской области в 2019 году

Пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин не стал комментировать информацию о возможной отставке Бориса Дубровского, напомнив о его намерении участвовать в выборах главы региона в сентябре 2019 года, передает корреспондент Накануне.RU.

"Не видим смысла как-то особенно комментировать очередные умозаключения неназванных экспертов и их оценки. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский неоднократно подчеркивал, что намерен принять участие в выборах главы региона в 2019 году. На сегодняшний день деятельность Бориса Дубровского сконцентрирована на социально-экономическом развитии региона и выполнении ключевых поручений Президента РФ: решении ситуации с домом в Магнитогорске, подготовке Челябинска к проведению саммитов ШОС и БРИКС, выполнении 204 Указа Президента РФ", - подчеркнул Дмитрий Федечкин.

Напомним, в России новая серия губернаторских отставок может начаться уже на этой неделе. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, глава государства на этой неделе будет заниматься "региональной проблематикой", но на вопрос, предполагаются ли замены губернаторов, отвечать не стал. Как предполагается, в отставку могут уйти до шести руководителей регионов, среди которых глава Челябинской области Борис Дубровский, сообщают "Ведомости".

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Дмитрий Федечкин: Борис Дубровский неоднократно подчеркивал, что намерен принять участие в выборах главы Челябинской области в 2019 году

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Теги: Борис Дубровский, выборы, отставка,



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