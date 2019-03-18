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Волонтеры скинулись на оборудование для пожарной части в Забайкалье, командир которой объявил голодовку

Добровольцы скинулись на оборудование для пожарной части поселка Амазар Могочинского района Забайкалья, командир которой объявил голодовку.

Волонтеры объявили сбор средств и приобрели для пожарных необходимые рукава, ранцы и рации. Об этом сообщается в Facebook на странице добровольцев.

По данным Regnum, Константин Князев временно приостановил голодовку – в ближайшие месяцы ему пообещали выплатить деньги за переработку за январь-февраль.

Напомним, на прошлой неделе командир пожарной части объявил голодовку из-за невыплаты денежных средств за переработку и невыдачи форменного обмундирования. По его словам, на тушение пожаров приходится выезжать в собственной обуви и за свой счет чинить спецтехнику.

Прокуратура ведет проверку соблюдения трудового законодательства в госучреждении "Забайкалпожспас".

В прошлом году в Якутии сотрудники пожарной части микрорайона Кангалассы объявляли акцию протеста, сопровождающуюся отказом от еды. По последним данным, они поддержали своего коллегу Князева и намереваются возобновить голодовку.

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Волонтеры скинулись на оборудование для пожарной части в Забайкалье, командир которой объявил голодовку

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Теги: пожарная часть, забайкалье, голодовка, волонтеры



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Ранее 14.03.2019 10:08 Мск Командир пожарной части в забайкальском поселке объявил голодовку

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