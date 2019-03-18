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Происшествия Тюменская область

В Тобольске на предприятии "СИБУРа" рабочий подрядчика умер от остановки сердца

В Тобольске в промзоне "ЗапСибНефтехима" погиб работник "Кип-Электромонтаж", сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменской областной гострудинспекции.
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В 10.18 19 февраля инженер по охране труда, находясь в пункте временного обогрева, почувствовал себя плохо и потерял сознание. Приехавшие на место медики констатировали смерть от остановки сердца. В ходе расследования установлена причина кончины рабочего – хроническая ишемическая болезнь сердца. Выяснилось также, что трудовой договор с ним заключили с нарушением – продолжительность вахты была 90 дней.

Решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности.

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В Тобольске на предприятии "СИБУРа" рабочий подрядчика умер от остановки сердца

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Теги: СИБУР, ЗапСибНефтехим, Кип-Электромонтаж



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