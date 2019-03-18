В РФС рассмотрят слова Погребняка о темнокожих футболистах после обращения Премьер-лиги

Руководитель комитета по этике Российского футбольного союза Семен Андреев прокомментировал ситуацию с возможной дисквалификацией форварда екатеринбургского "Урала" Павла Погребняка после его высказываний о темнокожих футболистах.

Напомним, Погребняк назвал "смешной" игру темнокожих спортсменов за сборную России. Этими словами заинтересовались в РФС, теперь нападающего могут дисквалифицировать.

"Если поступит обращение от лиги или от соответствующих лиц, а также органов РФС, то обязательно будем рассматривать", - заявил глава комитета по этике Семен Андреев "Спорт-Экспрессу".

Он добавил, что темнокожий игрок, который является гражданином России, имеет такие же права, как любой другой гражданин страны, в том числе - играть за национальную сборную.

Ранее глава Совета по правам человека Михаил Федотов заявил, что слова Павла Погребняка о натурализованных игроках в составе сборной "попахивают расизмом".