"Силой затащил в машину, а в гаражах ее...". Появились страшные подробности изнасилования женщины якутским мигрантом

Житель Средней Азии признался в изнасиловании и похищении женщины в Якутске, 18 марта ему предъявили обвинение сразу по двум уголовным статьям.

Как ранее сообщало Накануне.RU, вечером 17 марта в Якутске прошел стихийный митинг - люди призвали власть срочно принять меры и оградить местных жителей от преступных посягательств иностранцев.

В Следственном комитете республики заявили, что преступность не имеет национальности.

"Преступные посягательства против половой неприкосновенности совершаются лицами различных народностей, социального статуса, возраста, что подтверждается статистическими данными. В 2017 году против половой свободы и половой неприкосновенности личности в Якутии совершено 117 преступлений, из них иностранцами всего 6. В 2018 году совершено 296 преступлений данной категории, из них иностранцами - 4", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по республике.

Правоохранительные органы уверены, что в этом конкретном случае совпадением является тот факт, что преступление совершил именно иностранец. Также следственные органы восстановили подробную картину событий ночи 17 марта.

23-летний подозреваемый у одного из домов на улице Кузьмина силой затащил женщину в салон "Короллы" и поехал в гаражи на Севастопольской.

"Силой затащил в машину, а в гаражах ее...", - пишет в социальных сетях в комментариях к посту с сообщением о вчерашнем митинге житель Якутска Виталий. В СК его слова подтверждают официально.

"В гаражах он остановил автомобиль и совершил изнасилование потерпевшей", - отметили в Следственном комитете.

После совершения преступления мигрант отвез женщину в автомастерскую на Василия Манчаары и оставил там ее вместе с двумя своими знакомыми мужчинами. Потерпевшая дождалась пока мужчины уснут, после чего убежала. Этой же ночью пострадавшая обратилась в СК.

"При проведении следственных действий потерпевшая сообщила, что похищение и изнасилование совершено одним человеком, и подтвердила свои показания в ходе опознания, указав на подозреваемого", - отметили следователи.

В отношении двух друзей мигранта возбудили уголовное дело по статье "незаконное лишение свободы". Сейчас готовится ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.