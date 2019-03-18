"Силой затащил в машину, а в гаражах ее...". Появились страшные подробности изнасилования женщины якутским мигрантом

18 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто такой Платошкин?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Дальневосточный ФО В России

"Силой затащил в машину, а в гаражах ее...". Появились страшные подробности изнасилования женщины якутским мигрантом

Житель Средней Азии признался в изнасиловании и похищении женщины в Якутске, 18 марта ему предъявили обвинение сразу по двум уголовным статьям.

Как ранее сообщало Накануне.RU, вечером 17 марта в Якутске прошел стихийный митинг - люди призвали власть срочно принять меры и оградить местных жителей от преступных посягательств иностранцев.

В Следственном комитете республики заявили, что преступность не имеет национальности.

"Преступные посягательства против половой неприкосновенности совершаются лицами различных народностей, социального статуса, возраста, что подтверждается статистическими данными. В 2017 году против половой свободы и половой неприкосновенности личности в Якутии совершено 117 преступлений, из них иностранцами всего 6. В 2018 году совершено 296 преступлений данной категории, из них иностранцами - 4", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по республике.

Правоохранительные органы уверены, что в этом конкретном случае совпадением является тот факт, что преступление совершил именно иностранец. Также следственные органы восстановили подробную картину событий ночи 17 марта.

23-летний подозреваемый у одного из домов на улице Кузьмина силой затащил женщину в салон "Короллы" и поехал в гаражи на Севастопольской.

"Силой затащил в машину, а в гаражах ее...", - пишет в социальных сетях в комментариях к посту с сообщением о вчерашнем митинге житель Якутска Виталий. В СК его слова подтверждают официально.

"В гаражах он остановил автомобиль и совершил изнасилование потерпевшей", - отметили в Следственном комитете.

После совершения преступления мигрант отвез женщину в автомастерскую на Василия Манчаары и оставил там ее вместе с двумя своими знакомыми мужчинами. Потерпевшая дождалась пока мужчины уснут, после чего убежала. Этой же ночью пострадавшая обратилась в СК.

"При проведении следственных действий потерпевшая сообщила, что похищение и изнасилование совершено одним человеком, и подтвердила свои показания в ходе опознания, указав на подозреваемого", - отметили следователи.

В отношении двух друзей мигранта возбудили уголовное дело по статье "незаконное лишение свободы". Сейчас готовится ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Силой затащил в машину, а в гаражах ее...". Появились страшные подробности изнасилования женщины якутским мигрантом

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Якутск, преступность, изнасилование, СК, гаражи, похищение, женщина, уголовное дело



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.03.2019 00:15 Мск В Якутске прошел стихийный митинг, с требованием наказать мигранта-насильника

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли снимать "Брат-3"?

Результаты 692

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети