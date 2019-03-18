Минкомсвязи намерено легализовать виртуальные сим-карты в России

Минкомсвязи разрабатывает нормативную базу для внедрения виртуальных сим-карт (Embedded Sim, eSim) в России, пишут "Ведомости". Проект подготовят к концу 2019 года.

Технология eSIM - это интегрированный чип, который позволяет менять мобильного оператора или тарифы на уровне софта, без похода в салон связи и приобретения новой физической сим-карты.

Министерство полагает, что использование интегрированных в мобильные устройства сим-карт не потребует законодательных изменений.

При этом отмечается, что у операторов нет необходимой инфраструктуры для введения eSIM.

В прошлом году в Госдуме РФ предложили сделать SIM-карты полноценным идентификатором личности. Идея парламентариев нашла отклик в тройке операторов мобильной связи.

Для полноценного запуска такого проекта потребуется создать специальный реестр сим-карт и очень жестко следить за ним, чтобы избежать мошенничеств.