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Пермяк стал победителем конкурса управленцев "Лидеры России"

Житель Перми Павел Шевченко вошел в число победителей конкурса управленцев "Лидеры России". Об этом сообщила член наблюдательного совета конкурса, общественный деятель Наталия Солженицына, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в финал конкурса прошли трое пермяков: Павел Шевченко, Снежана Кирпилева и Олег Скачков. Вместе со Снежанной Кирпилевой Павел Шевченко представили проект интеллектуальных турниров для воспитанников детдомов и школ-интернатов Прикамья. А финалист Олег Скачков создал образовательный проект для дистанционного обучения школьников с первого по 11 класс.

Всего из 300 финалистов победителями конкурса стали 104 человека. Все финалисты получат по 1 млн руб., которые они смогут потратить на обучение в одном из российских вузов. Кроме того, наставники смогут выбрать себе подопечных из числа финалистов, которые не стали победителями. Отметим также, что памятные награды получили авторы лучших социальных проектов, в том числе участники, которые не вышли в финал.

Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, подводя итоги конкурса, подчеркнул, что главная победа "Лидеров России"— это победа над своей слабостью, над своим страхом и победа в борьбе с собственной ленью. Напомним, ранее губернатор Прикамья Максим Решетников отмечал заинтересованность региона в перспективных кадрах. Важная роль в поиске лидеров отводится кадровым конкурсам федерального и регионального уровней.

Первый конкурс завершился в 2018 году. Из почти 200 тысяч человек, подавших заявки на участие, было выбрано 103 победителя. Из них три человека представляли Пермский край. Одна из победительниц Анна Козицына трудоустроилась в отдел государственной службы администрации губернатора Пермского края. Она стала руководителем проекта "Молодежный резерв Прикамья-2018"

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Пермяк стал победителем конкурса управленцев "Лидеры России"

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Теги: Лидеры России, конкурс, финал, победитель



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