18 Марта 2019
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Происшествия За рубежом

Сербская полиция задержала ворвавшихся в телецентр с бензопилой демонстрантов

В Белграде задержали шесть человек по делу о вторжении в здание гостелевидения РТС.

По данным сербского МВД, двое из них прошли в здание телецентра с бензопилой и размахивали ею перед журналистами.

Кроме того, один человек задержан за нападение на полицейского у резиденции президента Сербии Александра Вучича, передает Regnum.

беспорядки в Сербии(2019)|Фото: rts.rs

беспорядки в Сербии, прорыв в здание телевидения(2019)|Фото: rts.rs

Напомним, шествие против политики Вучича в Белграде закончилось захватом здания телевидения Сербии (РТС).

Демонстранты вместе с лидером оппозиционного движения "Двери" Бошко Обрадовичем забросали здание яйцами, затем они проникли в коридор телевидения, потребовав предоставить им эфир для вещания.

беспорядки в Сербии(2019)|Фото: rts.rs

Прибывший на место спецназ вывел протестующих из телецентра.

Акции протеста в Сербии продолжаются с начала декабря, после нападения на лидера оппозиционной партии "Левица" Борислава Стефановича.

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Сербская полиция задержала ворвавшихся в телецентр с бензопилой демонстрантов

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Теги: сербия, шествие, демонстранты



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