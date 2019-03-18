Сербская полиция задержала ворвавшихся в телецентр с бензопилой демонстрантов
В Белграде задержали шесть человек по делу о вторжении в здание гостелевидения РТС.
По данным сербского МВД, двое из них прошли в здание телецентра с бензопилой и размахивали ею перед журналистами.
Кроме того, один человек задержан за нападение на полицейского у резиденции президента Сербии Александра Вучича, передает Regnum.
Напомним, шествие против политики Вучича в Белграде закончилось захватом здания телевидения Сербии (РТС).
Демонстранты вместе с лидером оппозиционного движения "Двери" Бошко Обрадовичем забросали здание яйцами, затем они проникли в коридор телевидения, потребовав предоставить им эфир для вещания.
Прибывший на место спецназ вывел протестующих из телецентра.
Акции протеста в Сербии продолжаются с начала декабря, после нападения на лидера оппозиционной партии "Левица" Борислава Стефановича.