Сербская полиция задержала ворвавшихся в телецентр с бензопилой демонстрантов

В Белграде задержали шесть человек по делу о вторжении в здание гостелевидения РТС.

По данным сербского МВД, двое из них прошли в здание телецентра с бензопилой и размахивали ею перед журналистами.

Кроме того, один человек задержан за нападение на полицейского у резиденции президента Сербии Александра Вучича, передает Regnum.

Напомним, шествие против политики Вучича в Белграде закончилось захватом здания телевидения Сербии (РТС).

Демонстранты вместе с лидером оппозиционного движения "Двери" Бошко Обрадовичем забросали здание яйцами, затем они проникли в коридор телевидения, потребовав предоставить им эфир для вещания.

Прибывший на место спецназ вывел протестующих из телецентра.

Акции протеста в Сербии продолжаются с начала декабря, после нападения на лидера оппозиционной партии "Левица" Борислава Стефановича.