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В суд поступил новый иск о банкротстве "СМП-68", сорвавшей строительство домов "из-за Путина"

В Арбитражный суд Югры поступил иск о банкротстве строительной компании "СМП-68" из Лангепаса. Заявление подала кредитор общества Лейля Муртазина.

Долг общества составляет 2,6 млн руб., следует из исковых требований. Производство по прошлому делу о банкротстве строительной компании суд прекратил в марте 2018 г. Тогда истцом выступала налоговая служба.

"СМП-68" затянула со сдачей домов дольщиков в Лангепасе. Югорчане выступили на слушаниях в Госдуме, где рассказали об объяснениях главы строительной компании Олега Буркина. Он заявлял, что строительство заморожено из-за "Крыма и Путина". После этого выступления достройка объекта попала под особый контроль. Сам Буркин стал фигурантом уголовного дела, он признан виновным в обмане дольщиков и растрате 16 млн руб. Суд вынес приговор об условном сроке, дольщики пытаются его оспорить.

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В суд поступил новый иск о банкротстве "СМП-68", сорвавшей строительство домов "из-за Путина"

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Теги: СМП-68, Олег Буркин, Вадим Шамсутдинов, долг по зарплате, уголовное дело, обманутые дольщики



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