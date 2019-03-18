Документы по дому в Магнитогорске, где в результате взрыва произошло обрушение подъезда, отправили на госэкспертизу

Направлены на госэкспертизу документы по инженерно-строительной экспертизе технического состояния дома в Магнитогорске, где в результате взрыва произошло обрушение подъезда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Решение по результатам госэкспертизы будет озвучено до 1 апреля.

Напомним, ранее дом признали пригодным для проживания.

Рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. 35 квартир были разрушены полностью, 10 - частично. Погибли 39 человек.

Было принято решение о расселении жителей седьмого и восьмого подъездов. Позднее президент России Владимир Путин поручил полностью расселить дом. Правительство РФ выделило из резервного фонда 500 млн руб. на расселение дома в Магнитогорске. Еще 300 млн руб. направит Магнитогорский металлургический комбинат. 100 млн руб. будет выделено из бюджета Челябинской области.

Комиссия правительства РФ по развитию жилищного строительства выделила Челябинской области земельный участок под строительство дома для жителей, пострадавших в результате взрыва газа 31 декабря. Земельный участок площадью 0,8 га находится по улице Грязнова рядом с пострадавшим домом.