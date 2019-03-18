Гендиректор "Уралвагонзавода": повышение ставки НДС осложнило исполнение гособоронзаказа

Генеральный директор корпорации "Уралвагонзавод" Александр Потапов рассказал, что повышение ставки налога на добавленную стоимость осложнило исполнение гособоронзаказа.

"Необходимо максимально быстро определиться по вопросам, связанным с НДС текущего года. Потому что в контрактах у нас стоит НДС 18%, а налоговая принимает НДС в этом году 20%. Возникает коллизия, ее нужно срочно разрешать, потому что это осложняет работу по подписанию договоров с исполнителями и отгрузку техники для нашей армии", - рассказал Потапов в интервью РБК.

Он добавил, что "мы будем выполнять те решения, которые будут приняты на законодательном уровне, и хотели бы не потерять при этом переходе".

Напомним, сейчас "Уралвагонзавод" готовится к поставкам своей дорожно-строительной техники и подвижных железнодорожных составов в Сирию. По словам Александра Потапова, сирийцы готовы подписать контракт, но главный вопрос - в деньгах.