18 Марта 2019
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Происшествия Челябинская область

В Челябинске мужчина выпрыгнул с девятого этажа, спасаясь от пожара

В Челябинске мужчина, спасаясь от пожара, спрыгнул с девятого этажа. Он остался жив и госпитализирован в отделение токсикологии медицинского учреждения города для осмотра, сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел поздно вечером в доме по улице Захаренко. Горела квартира на девятом этаже.

Сейчас устанавливается причина возгорания, известно, что очаг располагался на кухне.

"От высокой температуры треснуло оконное остекление, приток воздуха способствовал моментальному увеличению процесса горения, но пожарным удалось остановить распространение огня на соседние квартиры", - отметили в пресс-центре.

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В Челябинске мужчина выпрыгнул с девятого этажа, спасаясь от пожара

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Теги: пожар, мужчина, МЧС,



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