В Екатеринбурге 5-летний ребенок сбежал из детсада: заведующая пыталась это скрыть

В Екатеринбурге маленький ребенок самовольно ушел из детского сада. Прокуратура организовала проверку.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось днем 15 марта в детсаду комбинированного вида "Надежда" №252, что на улице Фрезеровщиков: 5-летний воспитанник младшей группы вышел за пределы учреждения. Как показала проверка, при этом воспитательница не проконтролировала ситуацию.

Известно, что ребенок сидел в раздевалке, ожидая прихода бабушки, а воспитатель ушла укладывать других детей на послеобеденный сон. Как установили в прокуратуре, после исчезновения воспитанника заведующая не обратилась в правоохранительные органы и ничего не сообщила. В итоге малолетнего нашли примерно через 20 минут после ухода: его обнаружил случайно проезжавший мимо сотрудник полиции.

В надзорном ведомстве намерены дать правовую оценку данному инциденту. Будут опрошены сотрудники детского сада и установлены все обстоятельства, а по итогам проверки приняты меры прокурорского реагирования.