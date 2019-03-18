18 Марта 2019
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Общество В России

Не только высокая зарплата: россияне озвучили требования к "работе мечты"

Россияне рассказали о своих ожиданиях от идеальной работы: больше всего их волнует стабильность, хорошая зарплата и приятный коллектив.

Согласно результатам опроса портала Rabota.ru, стабильность как главный критерий "работы мечты" назвали 76% респондентов.

74% опрошенных предпочитают высокую зарплату, для 73% важен дружный коллектив.

Более половины (56%) опрошенных заявили, что их руководитель должен быть опытен и лоялен. Также значимым условием для многих является близость к дому (54%), сообщает РИА Новости.

Ранее HeadHunter составил рейтинг наиболее доходных вакансий. Самой высокооплачиваемой является позиция врача акушера-гинеколога репродуктолога в московской клинике. Врачу работодатель готов заплатить от 574 000 руб. до вычета НДФЛ.

В тройку самых высоких зарплат попали вакансии менеджера по продажам нефтепродуктов (500 тыс. руб. на руки), технического директора с таким же заработком. Обе вакансии в Москве.

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Не только высокая зарплата: россияне озвучили требования к "работе мечты"

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Теги: работа мечты, россияне, опрос



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