Трое тюменцев стали победителями конкурса управленцев "Лидеры России"

Тюменцы вошли в число победителей конкурса управленцев "Лидеры России", передает корреспондент Накануне.RU.

Из 227 тыс. участников до финала дошли 300 участников - из них 12 тюменцев, четверо югорчан и трое ямальцев. По итогам заключительных испытаний победителями были при знаны 104 человека, в том числе трое тюменцев - заместитель гендиректора по экономике и финансам компании "ЛУКОЙЛ-Транс" Денис Анилов, замначальника управления технологий и инжиниринга бурения скважин "РН-Уватнефтегаза" Дмитрий Кустарев, начальник Тюменского городского управления МВД России Петр Вагин.

Финалистам от Югры и Ямала завоевать победу не удалось - однако без награды они также не остались. Напомним, каждый победитель и финалист получит по миллиону рублей, который можно потратить на повышение квалификации, образования в любом российском вузе. Кроме того, памятные награды получили авторы лучших социальных проектов, в том числе участники, которые не вышли в финал.

Отметим также, что конкурс "Лидеры России" называют социальным лифтом - зарекомендовавший себя управленец (не обязательно победитель, достаточно выйти в полуфинал) может получить важный пост в различных ведомствах. Одно из самых значительных назначений - кресло губернатора - руководителем Ямала стал победитель "Лидеров России" Дмитрий Артюхов. Важные должности в ямальском правительстве получили и другие победители-управленцы от "тюменской матрешки".