Трое тюменцев стали победителями конкурса управленцев "Лидеры России"

18 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто такой Платошкин?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Тюменская область Уральский ФО

Трое тюменцев стали победителями конкурса управленцев "Лидеры России"

Тюменцы вошли в число победителей конкурса управленцев "Лидеры России", передает корреспондент Накануне.RU.

Из 227 тыс. участников до финала дошли 300 участников - из них 12 тюменцев, четверо югорчан и трое ямальцев. По итогам заключительных испытаний победителями были при знаны 104 человека, в том числе трое тюменцев - заместитель гендиректора по экономике и финансам компании "ЛУКОЙЛ-Транс" Денис Анилов, замначальника управления технологий и инжиниринга бурения скважин "РН-Уватнефтегаза" Дмитрий Кустарев, начальник Тюменского городского управления МВД России Петр Вагин.

Финалистам от Югры и Ямала завоевать победу не удалось - однако без награды они также не остались. Напомним, каждый победитель и финалист получит по миллиону рублей, который можно потратить на повышение квалификации, образования в любом российском вузе. Кроме того, памятные награды получили авторы лучших социальных проектов, в том числе участники, которые не вышли в финал.

Лидеры России, конкурс, финал(2019)|Фото: лидерыроссии.рф

Отметим также, что конкурс "Лидеры России" называют социальным лифтом - зарекомендовавший себя управленец (не обязательно победитель, достаточно выйти в полуфинал) может получить важный пост в различных ведомствах. Одно из самых значительных назначений - кресло губернатора - руководителем Ямала стал победитель "Лидеров России" Дмитрий Артюхов. Важные должности в ямальском правительстве получили и другие победители-управленцы от "тюменской матрешки".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Трое тюменцев стали победителями конкурса управленцев "Лидеры России"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Лидеры России, конкурс, финал



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.01.2019 08:10 Мск На Урале определились с финалистами конкурса управленцев "Лидеры России"
Ранее 14.01.2019 14:59 Мск Югорчане примут участие в региональном полуфинале конкурса "Лидеры России"
Ранее 26.10.2018 15:40 Мск Тюменская область третья по числу заявок от УрФО на конкурс "Лидеры России"

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли снимать "Брат-3"?

Результаты 679

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети