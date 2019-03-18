В больнице Прикамья умерла пациентка - якобы из-за невнимания врачей

В Прикамье следователям предстоит выяснить обстоятельства смерти женщины, которая скончалась в больнице якобы из-за невнимания врачей, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Утром 8 марта женщине стало плохо, её увезли в Юрлинскую районную больницу. Когда родные приехали в больницу, селянку якобы долго не хотели принимать "из-за отсутствия мест", хотя позже, когда больную всё-таки определили в палату, там были свободные места. В ночь на 9 марта пострадавшей стало хуже, однако врачи якобы не стали помогать женщине. Вскоре она умерла.

В пресс-службе краевого управления СКР Накануне.RU заявили, что проверят информацию о смерти женщины.