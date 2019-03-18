18 Марта 2019
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Армия и ВПК За рубежом

Американский генерал опроверг планы по сохранению контингента США в Сирии

В Министерстве обороны США опровергли информацию о планах по сохранению американского контингента в Сирии. Об этом заявил глава объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд.
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По словам представителя военного ведомства, информация, распространяемая местными СМИ, является недостоверной: Пентагон придерживается плана по выводу войск из Сирии, подчиняясь указу президента Дональда Трампа.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что тысяча американских военных останется на границе с Сирией согласно приказу свыше. В свою очередь, дипломаты страны, из которой продолжают уходить солдаты США, просят оставить государство в покое и не вмешиваться в его жизнь, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, недавно стало известно, что Пентагон закупает более 10 тыс. управляемых ракет для возможного применения их в будущем против России и Китая.

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Американский генерал опроверг планы по сохранению контингента США в Сирии

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Теги: США, Сирия, военные



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