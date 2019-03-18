В Омске водитель маршрутки отказался везти 84-летнего блокадника

В Омске водитель маршрутки отказался везти 84-летнего блокадника, посчитав, что его льготная карта поддельная.

Ветерана заставили выйти из транспорта. Об этом он сам сообщил заместителю директора департамента транспорта Игорю Кожухову. Чиновник намерен разобраться в инциденте.

"Я - блокадник, моего отца расстреляли. И вот такое отношение?" - цитирует ветерана "Омск-информ".

Недавно в Омске пассажира, который потерял сознание, вытащили из маршрутного такси, при этом даже не вызвав для него скорую. Следствие начало проверку. Как передает Regnum, мужчина скончался на улице до приезда врачей.

В декабре в Екатеринбурге у незрячего пассажира Рината Шайдуллина во второй раз потребовали оплатить проезд собаки-поводыря в общественном транспорте.

Несколькими днями ранее кондуктор также просила оплатить мужчину проезд его собаки-поводыря – ситуация получила огласку, потому как это противоречит действующему законодательству.

После инцидента мэрия Екатеринбурга оштрафовала перевозчика на 10 тыс. рублей, а директор компании получил представление от прокуратуры.