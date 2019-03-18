Джоан Роулинг подтвердила, что один из главных персонажей "Гарри Поттера" был геем

Британская писательница Джоан Роулинг (53) решила в очередной раз подогреть интерес к своим книгам с помощью скандальных заявлений.

Задолго до выхода фильмов серии "Фантастические твари и где они обитают" Роулинг намекала на то, что один из главных персонажей вселенной Гарри Поттера – волшебник Альбус Дамблдор – имеет гомосексуальные наклонности и испытывал чувства к Геллерту Гриндевальду – антагонисту "Тварей".

И вот теперь Роулинг подтвердила: волшебники, ставшие врагами, в молодости действительно имели любовную связь. В документальных материалах к фильму "Фантастические твари и где они обитают: Преступления Гриндевальда", который вышел на Blu-Ray, писательница говорит: "Это были страстные отношения, и это были любовные отношения. Но, как и в любых отношениях, гомосексуальных или традиционных, никто никогда не знает наверняка, что чувствует твой партнер. Ты можешь только верить, что знаешь".

Роулинг добавила: "В их (Дамблдора и Гриндевальда) отношениях меня меньше интересует сексуальная сторона, хотя, полагаю, она имеет место быть. Я чувствую эмоции, которые они испытывают друг к другу, и это самая захватывающая часть в человеческих отношениях".

Стоит отметить, что подобные новости с радостью встречают активисты ЛГБТ-сообществ, но далеко не все поклонники поттерианы. Многие считают, что Роулинг только для пиара и поднятия популярности заигрывает с сексуальными меньшинствами.