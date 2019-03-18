18 Марта 2019
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Экономика Центральный ФО

Правительство может пересмотреть ставки платежей для бизнеса

Ставки по ряду неналоговых платежей для бизнеса могут быть пересмотрены.Это связано с переносом ряда платежей, связанных с государственными реестрами, в Налоговый кодекс.

При переносе будет рассматриваться обоснованность нынешних размеров, пройдет корректировка. Директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская рассказала "Известиям", что ведомствам придется скорректировать размер некоторых сборов до справедливого уровня, а часть из них и вовсе исключить.

Минфин попросил отраслевые ведомства предоставить расчеты и обоснования, на которые они опираются при принятии решения о размере платы за те или иные действия с госреестрами. Ревизия, проведенная рабочей группой, состоящей из представителей правительства и бизнеса, показала, что стоимость схожих услуг может отличаться в несколько раз.

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Правительство может пересмотреть ставки платежей для бизнеса

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Теги: налоги, бизнес, ставки платежей,



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