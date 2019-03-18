На Крымском мосту установят сканеры для просвечивания вагонов

Железнодорожную часть Крымского моста оборудуют сканерами для просвечивания вагонов и определения типа груза и его массы, сообщил директор по производству компании "Скантроник Системс" Сергей Симочко.

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По его словам, первый подобный комплекс в России введён в эксплуатацию в 2018 году в пункте пропуска Забайкальск, на китайской границе.

"Ведётся строительство двух железнодорожных инспекционно-досмотровых комплексов для обеспечения транспортной безопасности на подходах к Крымскому мосту", — цитирует Симочко "РИА Новости".

В свою очередь главный научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ, гендиректор Лаборатории электронных ускорителей МГУ Василий Шведунов отметил, что в данных приспособлениях используется уникальный линейный ускоритель, позволяющий осуществлять контроль досматриваемых объектов на скоростях до 70 км/час. Их разработки, по его словам, были начаты по инициативе руководства "Скантроник Системс".

"Появление санкций способствовало росту числа заказов на разработку и поставку ускорителей различного типа", — отметил Шведунов, добавив, что к настоящему времени лаборатория поставила заказчикам более 30-ти ускорителей.

Напомним, старт продажи билетов "Крымской железной дороги" на поезда, идущие по мосту через Керческий пролив, планируется на 9 декабря 2019 года. Стартовыми городами сообщения с полуостровом станут Москва, Мурманск, Екатеринбург, Петербург, Брянск и Кисловодск.